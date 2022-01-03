الزراعة تعلن موعد معرض زهور الربيع الـ89

جدة - نرمين السيد - وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إقامة معرض زهور الربيع فى دورته التاسعة والثمانون فى منتصف فبراير المقبل حتى نهاية مارس بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.





وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن وزير الزراعة شدد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعى.

وأضاف عزوز أنه سوف يقام على هامش المعرض "الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للتمور".

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إلى تشكيل لجنة منظمة للمعرض تضم المختصين بالوزارة وممثلين للعارضين وتقوم اللجنه بإعداد المخطط العام للمعرض والحل الفورى لأى مشكلة تواجه العارضين، والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لتوفير سبل الراحة للزائرين.