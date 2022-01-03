وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن وزير الزراعة شدد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعى.
وأضاف عزوز أنه سوف يقام على هامش المعرض "الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للتمور".
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إلى تشكيل لجنة منظمة للمعرض تضم المختصين بالوزارة وممثلين للعارضين وتقوم اللجنه بإعداد المخطط العام للمعرض والحل الفورى لأى مشكلة تواجه العارضين، والتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لتوفير سبل الراحة للزائرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة تعلن موعد معرض زهور الربيع الـ89 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.