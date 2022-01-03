الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لما يقرب من 2مليون مواطن...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لمليون و988 ألف و269مواطنًا من خلال 1690 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى2021.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 313 ألف و285 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 41 ألف و365 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 25 ألف و263 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير إدارة القوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 151 ألف و501 مواطناً بمحافظة أسوان، و148 ألف و853 مواطنا بأسيوط، و96ألف و125 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 31 ألف و768 مواطناً بالإسماعيلية، و 21 ألف و563 مواطناً بالأقصر، و 19 ألف و27 مواطناً بالبحر الأحمر، و142 ألف و 125 مواطناً بالبحيرة، و104آلاف و841 مواطناً بالجيزة، و70ألفًا و 469 مواطناً بالدقهلية، و12ألف و776 مواطناً بالسويس، و87ألفاً و 105 مواطنين بالشرقية، و61ألفاً و507 مواطنين بالغربية، و88ألفاً و72 مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ129 ألفاً و815 مواطناً بالقاهرة، و92 ألفاً و 949 مواطناً بالقليوبية، و89 ألفاً و740مواطناً بالمنوفية، و132 ألفاً و184مواطناً بالمنيا، و45ألفاً و637 مواطناً بالوادي الجديد، و91ألفاً و315مواطناً ببني سويف، و15ألف و89 مواطناً بجنوب سيناء، و105 آلاف و78 مواطناً بدمياط، و85 ألفاً و234 مواطناً بسوهاج، و61ألفاً و332 مواطناً بقنا، و72 ألفاً و498 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 31 ألفاً و666 مواطناً بمطروح.