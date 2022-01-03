إدارة مُنتدى شباب العالم تتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لدعم مختلف المبادرات...

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري، من فائض ميزانيتها هذا العام، ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.

وأفادت إدارة المنتدى - في بيان اليوم - بأن قائمة الرعاة الرسميين هذا العام للمنتدى تضم نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات، ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصًا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، حيث تأتي كافة مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.