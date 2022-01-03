/670031/رفع-إشغالات-وإزالة-إعلانات-عشوائية-غير-مرخصة-بمركز-اهناسيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة المحاسب نشأت معبد حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحلات والأسواق العشوائية والإعلانات الغير مرخصة بشارع ممدوح مصطفى وشارع المرور وشارع المدرسة الإعدادية، وقد تمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة حيث تم ضبط أكثر من 80 حالة إشغال تنوعت بين عربات باعة جائلين ولافتات وكراسي وطاولات وحوامل حديدية وخشبية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفات التي تم رصدها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رفع إشغالات وإزالة إعلانات عشوائية غير مرخصة بمركز اهناسيا ومن ناحية أخرى تابعت الوحدة تيسير تلقي المواطنين جرعات التحصين ضد فيروس كورونا من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة، حيث تم متابعة وحدة متنقلة بعزبة منصور التابعة لقرية منشأة كساب وذلك تخفيفا على المواطنين. وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد شدد على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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