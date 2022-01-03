/670033/وثيقة-بـ100-ألف-جنيه--ننشر-الإجراءات-المنظمة-للحج-والعمرة

نشرت الجريدة الرسمية الإجراءات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، والصادرة عن وزارة السياحة، بأنه اعتبارا من الأول من يناير من العام الجاري ولمدة 25 يوم يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة العام الهجري 1443.

دوت الخليج

وثيقة بـ«100» ألف جنيه ... ننشر الإجراءات المنظمة للحج والعمرة

وتشتمل الإجراءات على الآتي:

1_ على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

2_ على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية وذلك وفقا لبرامج العمرة المدرجة على البوابة.

3_ على الشركات السياحية الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة السعودية، وتقديم كافة الشهادات الصحية.

الإجراءات المنظمة للحج والعمرة

4_ على الشركات السياحية الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصادرة عن المملكة العربية السعودية.

5_ على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة، وأن تكون مدة برنامج الرحلة اللمتفق عليها بين الشركة والمعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

6_ على الشركات السياحية الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصادرة عن المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.

7_ على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردا وصالحا لمدة عام ويوجد به صفحتان خاليتان على الأقل وذلك قبل إدارج بيانات المعتمر على البوابة.

8_ يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر لأي ظرف طاريء بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجةلتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد أخر بذات اليوم المحدد للسفر أو الذي يليه مباشرة وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية.

9_ تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر وذلك على البوابة المصرية للعمرة ويعتبر توقيع المعتمر بمثابة للعقد بمثابة موافقة وإقرار لكافة الأحكام.

10_ تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة "صندوق الحج والعمرة" سفر الفريق الطبي من الحجر الصحي المرافق لرحلة العمرة ذهاب وعودة.

11_ غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطي نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده بالسعودية وحتى عودته على ألا تقل قيمةوثيقة التأمين الصحي عن 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة السعودية.