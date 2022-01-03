/670034/إدخال-50-ألف-و-240-أصل-مملوك-للدولة-من-إجمالي-120-ألف-بمحافظة-بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، إنه تم إدخال واعتماد 50 ألف و 240 أصل مملوك للدولة من إجمالي 120 ألف بنسبة 41% علي مستوى محافظة بورسعيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هذه الأصول المملوكة للدولة التي تم حصرها هي الأصعب على مستوى المحافظة، وما يتبقى هو الاسهل وسيتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

إدخال 50 ألف و 240 أصل مملوك للدولة من إجمالي 120 ألف بمحافظة بورسعيد

و أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم ميكنة أجهزة المحافظة كاملةً بنسبة 100%، وذلك في إطار إطلاق منظومة التحول الرقمى التي توفر على المواطن الوقت والجهد.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الان في قاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، أن منظومة التحول الرقمى ألقت بظلالها علي المصلحة العامة للمواطن.

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لعقد لقاء بين محافظ بورسعيد ووزير الاتصالات، ولتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بوزير الاتصالات، مثنيا على جهوده المثمرة بمحافظة بورسعيد والتى جاءت خلال تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، كأول محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.