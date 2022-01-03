/670036/ضبط-سيارة-محملة-بـ-33-شيكارة-دقيق-أثناء-تهريبها-من-أحد-المخابز-بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز دمنهور ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضبط سيارة محملة بـ 33 شيكارة دقيق أثناء تهريبها من أحد المخابز بالبحيرة

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ ٣٣ شيكارة دقيق مدعم أثناء تهريبهم من احد المخابز بقرية حفص مركز دمنهور و تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .