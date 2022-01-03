/670039/تلقي-الجرعة-التعزيزية-قبل-السفر-ننشر-الشروط-الخاصة-بالمعتمرين-هذا-العام

نشرت الجريدة الرسمية الإجراءات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، والصادرة عن وزارة السياحة، وجاءت الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل سفره لأداء مناسك العمرة بضرورة تلقيه جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية لمن مر على أخر جرعة له 6 أشهر.

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الشروط الخاصة بالمعتمرين هذا العام

وشملت الاشتراطات وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أية أمراض مزمنة، مع ضرورة إجراء تحليل pcr قبل سفره بـ 72 ساعة من أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان.

شروط السفر للعمرة

ويشترط في السفر للعمرة أن يوقع المعتمر إقرارا بإطلاعه على كافة الإشتراطات الصحية المقررة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أن يكون شاملا البيانات التفصيلية للمعتمر، وذلك لمتابعته عند العودة من خلال مكاتب الصحة.

كما وجب على المعتمر إجراء تحليل pcr قبل عودته إلى مصر ب72 بأحد المراكز المعتمدة بالمملكة السعودية، وإجراء تحليل كوفيد مجددا بمصر، على أن يخضع للعزل في سكنه مدة 14 يوما بعد العودة، على أن تتحمل الشركات السياحية كافة تكاليف هذه التحاليل.