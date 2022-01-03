/670050/وكيل-صحة-قنا-يكرم-الصيادلة-الاكلينكال-بمستشفي-قنا-العام

كرمت ادارة الصيادلة بقنا اليوم الاثنين ، الصيادلة أالاكلينكال بمستشفي قنا ايمانا بدورهم الهمام الذي تقدمه الفرق الطبية من أجل التخفيف ورفع المعاناة عن المرضي وأهمية تقديم الدعم والتكريم للمتميزين لرفع مستواهم بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضي .

حضر الفاعلية الدكتور راجي تاوضروس وكيل صحة قنا والدكتور أشرف الاحمر وكيل المديرية والدكتور أحمد النقيب نقيب صيادلة قنا والدكتورة اسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة وفي حضور فريق تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بادارة الصيدلة الدكتور عبدالسلام تميرك والدكتورة رضوي سعد . وأعلن الدكتور راجي تاوضروس أن إدارة الصيدلة قد نسقت بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية بقنا وكلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي بهدف تبادل الخبرات بين أساتذة الجامعة بالكلية ووحدات الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المحافظة. وكيل صحة قنا يكرم الصيادلة الاكلينكال بمستشفي قنا العام وقدم الدكتور أحمد النقيب نقيب صيادلة قنا الشكر والتقدير لفريق الصيادلة علي جهودهم في التخفيف عن المرضي وقدم سيادته درع التكريم للصيادلة وأهدي درع النقابة لوحدة الصيدلية الإكلينيكية. من جانبها ذكرت الدكتورة أسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة أنه جاري تدريب الصيادلة الإكلينكال بمستشفي قنا العام علي التغذية العلاجية وذلك تمهيدا لإفتتاح وحدة التغذية العلاجية بمستشفي قنا العام .

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