«حارب الإرهاب» و«قدم الكثير للوطن»و« أحد أبطال حرب أكتوبر»..نواب البرلمان يودعون إبراهيم حجازي

/670005/حارب-الإرهاب-وقدم-الكثير-للوطنو-أحد-أبطال-حرب-أكتوبرنواب-البرلمان-يودعون-إبراهيم-حجازي

نعى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفاة الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي،عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين الموافق 3\1\2022، بعد صراع مع المرض، مؤكدين أنه كان ضمن أبطال حرب أكتوبر المجيدة من خلال مشاركته فيها، إضافة إلى كونه أحد أبرز الإعلاميين متابعة من قبل الشباب وساهم بذلك فى زيادة وترسيخ الوعي المجتمعي لديهم، نحو مواجهة الإرهارب والفكر المتطرف، وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تستهدف التشويش على افكار الشباب، داعيين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي نعي أعضاء البرلمان بغرفتيه للنائب إبراهيم حجازي

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

‏‎قال النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، “أنعي بمزيد من الحزن والأسي الكاتب والناقد الكبير ورئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس الشيوخ الأستاذ / إبراهيم حجازي الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد رحلة عطاء استمرت أكثر من نصف قرن تاركا مسيرة إعلامية وإنسانية ملهمة.

وأضاف، ”رحم الله الأخ والصديق إبراهيم حجازي أحد فرسان الصحافة النبلاء الذي تربي علي يديه أجيال من الصحفيين والكتاب الرياضيين أصحاب الأقلام اللامعة .. فقد كان الراحل مدرسة في الإعلام الرياضي و من جيل العظماء في الصحافة .. فقدنا كاتبا رائعا مهموما بالبسطاء ومحاربا عن قضايا وطنه ومقاتلا شجاعا من أبطال نصر أكتوبر العظيم .

‏وتابع ، خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه وللوسط الصحفي والإعلامي - سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” .

رئيس رياضة الشيوخ النائب أحمد أبو هشيمة

وأضاف النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، “الاستاذ ابراهيم حجازي واحد من القامات الصحفية اللي كانت بتحترم قلمها وعشان كده الناس كانت بتحبها وتحترمها .. رحيلك محزن لينا ولمصر كلها يا استاذ ابراهيم .. ربنا يرحمك ويلهم اسرتك الصبر والسلوان.

النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

كما تقدم النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، رئيس رباطة الأندية الحترفة بالدوري المصري، بخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس الشيوخ والناقد الرياضي... داعيا الله عزوجل أن يتغمده برحمته ويسكنه الجنة.

وفاة الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ

وقال النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، “أنعي ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الاستاذ ابراهيم حجازي - عضو مجلس الشيوخ المصري - حيث وافته المنية اليوم الاثنين، تقبل الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

دوت الخليج يرصد نعي نواب مجلسي النواب والشيوخ وفاة النائب ابراهيم حجازي

وفاة إبراهيم حجازي

وقال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الشيوخ، “رحم الله الصديق والكاتب الصحفي الكبير والزميل النائب في مجلس الشيوخ الاستاذ ابراهيم حجازي الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم ، وخالص العزاء لاسرته وللصديق الكبير حسن المستكاوي ولاسرة الاهرام ولكل محبيه وللصحافة المصرية والرياضية”.

النائب عمرو عكاشة

وأضاف النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، “ أتقدم بخالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله النائب ابراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس الشيوخ، داعيا الله عزوجل أن يتغمده برحمته ويسكنه الجنة”.

النائب مصطفي بكري

وتابع النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، “رحل منذ قليل إلي "الدار الآخره" النائب و الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي عضوٍ مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي بالأهرام بعد رحلة عطاء ، كان فيها صوتا وطنيا مدافعا عن الدولة ، ومنحازا إلي القيم الوطنية الأصيله، رحل واحدا من أبرز النقاد الرياضيين بعد فترة عناء مع المرض ، العزاء لأسرته ولكل محبيه ولأبناء مؤسسة الأهرام والصحافة المصرية “.

النائب محمود هشام توشكي

واستكمل محمود هشام توشكي، “فقدت مصر اليوم قيمة وقامة على المستويين العملي والإنساني، الكاتب والإعلامي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم ججازي، صاحب المواقف القوية، لكنه حتما لن يغادر القلوب وستظل كتاباته وكلماته راسخة وباقية، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعفو عنه وصبر أهله وأحبائه وذويه علي فراقه، البقاء لله”.

النائب عمرو هندي

وقال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، “خالص التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس الشيوخ.. داعيا الله عزوجل أن يتغمده برحمته ويسكنه الجنة”.

واضافت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، “تنعي النائبة الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب النائب الإعلامي المحترم ابراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ”، انا لله وانا اليه راجعون.

كما نعت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإعلامي/ إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ،الذي وافته المنية اليوم، داعية المولى عز وجل للفقيد الرحمة والمغفرة، ولأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.