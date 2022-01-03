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/670027/النائب-محمد-السباعى-عضو-مجلس-الشيوخ-عن-تنسيقية-شباب-الأحزاب-يتعرض-لحادث-سير
تعرض النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحادث سير، نتج عنه كسر فى اليد، وتهشم السيارة من الأمام.
دوت الخليج
ويتمنى مجلس تحرير موقع دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الديب خالص الشفاء له والعودة لممارسة مهامة البرلمانية لخدمة الوطن والمواطن، حيث أنه يملك أجندة عمل فى ضوء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتضمن رؤية واضحة بشأن الأولويات البرلمانية تحت قبة مجلس الشيوخ، بجانب التحركات الموسعة بمحافظة الشرقية وخدمة الأهالى ووضع مصالحهم وأولوياتهم على قائمة تحركاته البرلمانية.
النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب يتعرض لحادث سير
مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل منذ أمس الأحد حيث مناقشات موسعة من أجل تحقيق التوازن ما بين رؤية صاحب العمل والعامل والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية وخاصة الفصل التعسفى والاستمارة 6 فى الوقت الذى نعى الأعضاء أيضا وفاة النائب إبراهيم حجازى والذى وافته المنية صباح الأثنين.
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