أحمد حسام ميدو ينعي الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

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نعى الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والذي وافته المنيه صباح اليوم الأثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ميدو عبر تويتر "خالص العزاء في وقاة الأستاذ الصحفي القدير إبراهيم حجازي كان رجل وطني مخلص في عمله وقامة كبيرة وعلامة في الصحافة الرياضية المصرية، تربينا على مقاله الأسبوعي يوم الجمعة في جريدة الأهرام، الله يرحمه ويصبر أهله".

«الحزن يخيم على الجلسة للعامة للشيوخ».. دقيقه حداد على روح النائب إبراهيم حجازي.. وعبد الرازق: أحد أبطال حرب أكتوبر.. والنواب: أعز من ائتمنته مصر على أمانة الكلمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وقوف الاعضاء دقيقة حداد على النائب المرحوم إبراهيم حجازى، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والذى وافته المنية صباح الاثنين بعد صراع مع المرض.

وخلال كلمات مؤثرة نعى رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والسادة الاعضاءـ الراحل ابراهيم حجازي، حيث اكدوا على انه بطل من ابطال حرب اكتوبر المجيدة، وان مصر فقدت عزيزا تم ائتمانه على امانة الكلمة وقوة الرأي.

دوت الخليج

في البداية نعى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عد الوهاب عبد الرازق، النائب إبراهيم حسن حجــازى، عضـــو المجلـــس، وأحــــد أبطـــال حــرب أكتوبــــر المجيــــدة، مؤكدا على أن الفقيد العزيـــز كان أحـــد المؤرخيــن لها من واقع مشاركته الفعلية فى هذه الحربوهــــو أيضــاً الإعلامــــى البـــــارز الــذى عمـــل فــى العديــد من الصحف والمجلات وحصل على جائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة، كما نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عاماً.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين، مؤكدا أنه بجانب ذلك فقد قدم الفقيد الغالى عدة برامج تليفزيونية، خاصة الرياضية منهــا، وكــــان اهتمامــــه بهــذا المجـال سبباً فى تنظيم مؤسســـة الأهـــرام للبطولات الرياضيـــة فــى العديـد من المناطق الأثرية والسياحيةوداخل المجلس ومن خلال رئاسته للجنة الشباب والرياضة فى دور الانعقاد العـــادى الماضـــى، واصل عطـــاءه للوطــن وأدى رسالته البرلمانية على أكمل وجهرحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوانوإنا لله وإنا إليه راجعون