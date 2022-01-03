/670037/عاصي-الحلاني-ينفجر-عقب-اتهامه-بتجاهل-وفاة-شقيقته-هنخرب-بيوت-لو-كنا-لاغينا-الحفلة

أنهال على الفنان عاصي الحلاني العديد من الانتقادات بسبب إحياء حفلة بعد وفاة شقيقتة، وقام عاصي بالخروج عن صمته والرد علي المنتقدين.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل رد الفنان عاصي الحلاني علي الانتقادات وتصريحاته بشأن هذا الموضوع وذلك خلال السطور القادمة.

عاصي الحلاني يرد علي الانتقادات

رد الفنان عاصى الحلانى على الانتقادات التى طالته بسبب احياءه حفل براس السنة، وكان ذلك بعد اسبوع من وفاة شقيقته، وذلك فى أحدى لقاءته التليفزيونية.

وصرح عاصى الحلانى قائلاَ :" كلنا بنعرف إن الموت حق، وهذه مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع وقررنا إن نكفي، لأن بدنا الناس يترحموا عليها، ما بدنا أن يكون وفاتها سببًا لأذية الناس".

وأردف عاصي الحلانى :"بوقت الفرح، لازم قد ما فيه يزيد الفرح للناس، وبوقت الآلام والحزن، يخفف الألم والحزن عن الناس بعطائه"، وعندما سئل عن سبب عدم تأجيل حفله بسبب وفاة شقيقته رد قائلا:" ألتزامي بعقودي شرط هام بالنسبة لي فأنا متعلق بعملي وألتزم به وأحترمه وكذلك إقامة الحفل هو عملي فمعي فرقة كبيرة من لبنان، وكذلك الفندق يقوم بالتجهيز للحفل منذ شهرين فلو قررنا إلغاء الحفل هذا معناه إننا سنخرب بيوت العالم".

عاصي الحلاني في إكسبو 2020 دبي

ووضع الفنان اللبناني لمسته الأخيرة مع المنتج والمخرج صلاح الياسري صاحب شركة الانتاج "الياسري" للاعمال الفنية، كما هو المسئول عن التعاقدات والحجوزات لدي الفنانين العرب والفرق الموسيقية، والتي سوف يتم إحيائها يوم 6 يناير 2022، وذلك ضمن تجهيزات عالية المستوي التى تليق بالحدث العالمي الذي سوف تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الحلاني قد وصل الى دبي قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن أحيا حفل رأس السنة مع الجمهور الأردني، ليؤكد موعده المقبل في "إكسبو 2020 دبي" وتنوعه في الأغنيات التي سيقدمها من أغنياته اللبنانية والخليجية والعربية التي لاقت نجاحات كبيرة في كل مكان.

عاصي الحلاني مع أمير كرارة بـ"سهرانين"

وكشف عاصي الحلاني لأول مرة، بأنه كان يعتاد على تشغيل ولعب المزيكا في منزله منذ الطفولة، مردفا: "الفن بيتولد مع الإنسان".

وتابع: "وكنت بحب أصلح اي حاجة تعطل في البيت، وعندي متعة في ده، وبحب الديكور والعمار، وأوسواف الأنتيكات والحاجات القديمة".