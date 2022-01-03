/670041/النائب-مجدي-سيف-منتدى-شباب-العالم-يعكس-حرص-القيادة-السياسية-على-تعزيز-التعاون-بين-الشباب

أكد النائب مجدى سيف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تنظيم مصر النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى العاشر من يناير الجاري، يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون بين الشباب المصرى والشباب من مختلف دول العالم .

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مجدي سيف على اطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأضاف سيف أن المنتدى سوف يشهد إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة .. والاستماع الى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمىً بشأن قضية يغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع الى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مجدي سيف على اطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وأوضح النائب مجدى سيف، عضو مجلس النواب، أن الهدف من المنتدى هو تعزيز الحوار بين الشباب المصرى والشباب من كافة دول العالم من أخل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية .. بالاضافة الى إرسال رسالة سلام من مصر السلام الى العالم كله.

إدارة منتدى شباب العالم

هذا وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. وأعلنت إدارة المنتدى هذا العام عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات.

ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانيةجميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، حرصًا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنةالعامة للدولة المصرية، حيث تأتي كافة مصروفات المنتدى من خارج الموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء. كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ خمسين مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام، ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.