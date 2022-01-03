رقصة روبي تُثير الجدل بفستانها القصير (فيديو)

/670042/رقصة-روبي-تثير-الجدل-بفستانها-القصير-فيديو

نشرت الفنانة روبي عبر حسابها بالسوشيال ميديا، فيديو لها بفستان أسود قصير، وهي ترقص على أغنية من أغاني تيك توك.

موقع دوت الخليج يرصد فيديو احتفال روبي بالعام الجديد

اثارت الفنانة روبي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي كالعادة، حيث ظهرت في فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي فستانًا أسود قصير، وهي ترقص وتستمتع بالأجواء الحالية في بداية عام 2022، وعلقت عليه: "Happy New Year".

روبي على السوشيال ميديا

تنشر الفنانة روبي فيديوهات وصور كثيرة على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، سواء كانت هذه الصور والفيديوهات من حياتها اليومية أو أثناء إحياءها لحفلات، وكثيرًا ما تسير الجدل بإطلالاتها وعفويتها.

حيث كان آخر ما نشرته في عام 2021 صورة من إحدى حفلاتها وهي تغني واضعة طربوش أحمر على رأسها، وسط تفاعل كبير من كل الحضور. ونالت هذه الصورة عدد كبير من الإعجاب.

2021 عام النشاط الفني لروبي

ظهرت روبي خلال العام الماضي في حفلات أكثر من التي أعتاد جمهورها عليها، فقدمت حفلات كثيرة في الساحل الشمالي، وعند الأهرامات وغيرها من الأماكن.

قدمت أيضًا مسلسل التشويق شقة 6 الذي تم عرضه على واحدة من المنصات الإلكترونية، ونال إعجاب كثيرين وكانوا حرصين على متابعت حلقاته أول بأول.

مسلسل شقة 6

مسلسل شقة 6 كان من بطولة صلاح عبد الله، روبي، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

تدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.

أغنية في اللا لا

أثارت أغنية نشرتها الفنانة روبي مؤخرًا جدلًا واسعًا بسبب حذفها لها بعد قليل من نشرها، وبعدها وجدنها المطربة ساندي تنشر الأغنية على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بفيديو كلب تم تصوير مشاهده في فرنسا، وباسم جديد وهو "في الالا". وأغنية في اللا لا من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي.