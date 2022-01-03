/670049/خاص-بالأرقام-جوائز-كأس-الرابطة-للأندية-المصرية-المحترفة

كشف مصدر من داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، لـ دوت الخليج عن قيمة جوائز بطولة كأس الرابطة لعام 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتشارك أندية الدوري المصري الممتاز في المسابقة، على أن يتم تقسيم الأندية على 3 مجموعات.

وجاءت جوائز كأس الرابطة، المركز الأول يحصل على 750 ألف جنية، والمركز الثاني 500 ألف جنية، والمركز الثالث 250 ألف جنية.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة المصرية، في التاسع من يناير الجاري، حتى حتى 31 من نفس الشهر ، على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو بسبب إرتباط الأهلي بمونديال الأندية.

تصريحات رئيس الرابطة

وتحدث أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" وقال: "الرياضيون القدامي تعرضوا لظروف صعبة خلال السنوات الماضية ومن حقهم توفير حياة كريمة لهم، وهو ما حرصنا عليه من خلال إنشاء صندوق خاص لدعمهم".

وأشار ميدو إلى أن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب عاملين مجهود كبير جدا عشان تشوفوا الدوري المصري بالجودة والقوة الحالية، فما بالكم عند عودة الجماهير بأعداد أكبر.

أحمد شوبير

وأضاف شوبير عبر “أون تايم سبورتس” “جميع المنتخبات المصرية جميعها لم تقدم أي مردود جيد على الإطلاق، وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العرب ليس إنجاز”.

وتابع “لا نعرف هل الاتحاد الحالي سيكون هناك انتخابات أم لا، ولا نرى الخطابات التي تأتي من الفيفا للاتحاد ويتم التكتم على بعض الأمور، والإدارة غير جيدة”.

واختتم “إذا كان هناك إنجاز كبير وهام لكرة القدم المصرية في عام 2021 هو إنشاء رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب”.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي