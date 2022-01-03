وشملت الاشتراطات وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أية أمراض مزمنة، مع ضرورة إجراء تحليل pcr قبل سفره بـ 72 ساعة من أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ويشترط فى السفر للعمرة أن يوقع المعتمر إقرارا بإطلاعه على كل الإشتراطات الصحية المقررة من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على أن يكون شاملا البيانات التفصيلية للمعتمر، وذلك لمتابعته عند العودة من خلال مكاتب الصحة.
كما وجب على المعتمر إجراء تحليل pcr قبل عودته إلى مصر بـ72 بأحد المراكز المعتمدة بالمملكة السعودية، وإجراء تحليل كوفيد مجددا بمصر، على أن يخضع للعزل فى سكنه مدة 14 يوما بعد العودة، على أن تتحمل الشركات السياحية كافة تكاليف هذه التحاليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجريدة الرسمية تنشر الإجراءات المنظمة لرحلات العمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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