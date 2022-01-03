ننشر الإجراءات الكاملة المنظمة للحج والعمرة

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية الإجراءات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، والصادرة عن وزارة السياحة، حيث من المقرر اعتبارا من الأول من يناير من العام الجارى ولمدة 25 يوما سيسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة العام الهجرى 1443.





وتشتمل الإجراءات الآتى:

1_ على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

2_ الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى فيما يخص التحويلات البنكية وذلك وفقا لبرامج العمرة المدرجة على البوابة.

3_ الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة السعودية، وتقديم كافة الشهادات الصحية.

4_ الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصادرة عن المملكة العربية السعودية.

5_ الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة، وأن تكون مدة برنامج الرحلة اللمتفق عليها بين الشركة والمعتمر هى ذات مدة الإقامة المسموح بها.

6_ الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصادرة عن المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.

7_ مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردا وصالحا لمدة عام ويوجد به صفحتان خاليتان على الأقل وذلك قبل إدارج بيانات المعتمر على البوابة.

8_ يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل فى موعد سفر المعتمر لأى ظرف طاريء بعد إصدار الكود التعريفى له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له فى موعد أخر بذات اليوم المحدد للسفر أو الذى يليه مباشرة وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفى الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية.

9_ تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادى موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر وذلك على البوابة المصرية للعمرة ويعتبر توقيع المعتمر بمثابة للعقد بمثابة موافقة وإقرار لكافة الأحكام.

10_ تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة "صندوق الحج والعمرة" سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة ذهاب وعودة.

11_ غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحى يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده بالسعودية وحتى عودته على ألا تقل قيمةوثيقة التأمين الصحى عن 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة السعودية.