مشايخ قبائل سيناء فى زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

جدة - نرمين السيد - زار وفد من مشايخ أهم القبائل السيناوية الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الأحد، لبحث سبل التعاون والشراكة مع الأكاديمية الوطنية، التى تعد المرجع الأول لتأهيل القيادات فى مصر، من أجل تدريب وتأهيل أبناء سيناء.





وتناول اللقاء تحديد أهم الاحتياجات التدريبية لأبناء سيناء من أجل العمل عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تصميم برامج مخصصة تتعامل مع واقع واحتياجات أبناء سيناء، بما يجعل عملية التدريب والتأهيل تؤدى فى النهاية إلى زيادة دور أبناء سيناء فى عملية التنمية التى تجرى حالياً على أرض مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص. يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات فى الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.

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