مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجمهورية جنوب السودان

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات والمحن . أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية ، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان . تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وجنوب السودان وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى أوقات المحن والأزمات .

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