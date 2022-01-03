مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادً وقراءة الفاتحة على روح الكاتب الصحفي النائب...

وقف مجلس الشيوخ دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة، على روح الكاتب الصحفي النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة، " إن الزميل العزيز إبراهيم حسن حجازي، عضـو المجلس، هو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة وأحد المؤرخين لها من واقع مشاركته الفعلية فيها .. كما أنه أيضًا إعلامي بارز عمل في العديد من الصحف والمجلات وحصل على جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة، كما نجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي في يناير 1990 وأصبح رئيس تحريرها لمدة 19 عامًا.