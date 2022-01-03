وزير النقل في جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى...

الوزير : الانتهاء من التوسعة في المسافة من اوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنه والقاهرة السويس ومنطقه وكوبري عدلي منصور ومنطقة المرج حتى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار

2. الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، و الانتهاء من التوسعة فى القطاع من الاوتوستيراد حتى تقاطع محور الحضارات

3. الانتهاء من قطاع المريوطية حتي المنيب بنهاية يناير 2022

4. البدء في تنفيذ اول 10 محطات من نظام الاتوبيس الترددي السريع BRT

5. الاستغلال الاستثماري الأمثل للمساحات أسفل الكباري وكذلك استغلالها في انشاء مواقف مخططة للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT

6. جاري الانتهاء من مشروع اناره الطريق الدائري باعمده الهاي ماست وجاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية بمواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حيث بدأت الجولة بتفقد المسافة من اوتوستراد المعادي مرورا بطريق السخنه فالقاهره الجديده فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الاسماعيليه فطريق بلبيس الصحراوي فمنطقه وكوبري عدلي منصور ثم مدينه السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار والتي تم الانتهاء من أعمال التوسعة بها ثم تفقد الوزير المسافة من محور الفريق العصار حتى طريق الاسكندريه الزراعي حيث يتم تنفيذ الاعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي وجاري الانتهاء منه.

ثم توجه الوزير لمتابعة أعمال التنفيذ في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان كما تم الانتهاء من التوسعة فى القطاع من الاوتوستيراد حتى تقاطع محور الحضارات حيث وجة الوزير بسرعة رصف تلك المسافة وفتحها للمرور وكذلك متابعة اللمسات النهائية للانتهاء من أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 % وتوجه بعدها وزير النقل لتفقد أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين كما تابع الوزير الاعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة وكذلك متابعة إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من اعمال ربط المحور بالطريق الدائري ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين وشدد على تنفيذ الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية .

كما تابع الوزير إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث جاري البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع هذا وقد تم الانتهاء من عدد 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة وهي أنفاق (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي، والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين مشدداً على ضرورة ان تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية وإستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين مناشدا السادة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الاستثماري الأمثل للمساحات أسفل الكباري وكذلك استغلالها في انشاء مواقف مخططة للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية ان القوس الجنوبي الغربي من اوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري الانتهاء من التوسعة وحيث يدخل الخدمه تباعاً كل جزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه والانتهاء من قطاع من المريوطية حتي المنيب بنهاية يناير 2022 كما يتم الانتهاء من اعمال النيوجرسي ويتم رفع كفاءه الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الاماكن التي كان بها بعض الميول حيث يعاد ضبط المناسيب بها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية والتي سيتم تنفيذها بأعلى مستوى حيث سيكون الطريق بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير الشامل له طريق عالمي كما أنه جاري الانتهاء من مشروع اناره الطريق الدائري باعمده الهاي ماست و جاري تنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق

لافتاً إلى أنه تم البدء في تنفيذ اول 10 محطات من نظام الاتوبيس الترددي السريع BRT التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعماريه والإنشائية لها منها محطات (السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى) و حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حاره داخليه مخصصه للاتوبيسات BRT ليصبح الاجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه لافتاً الى ان هناك عدد من التحالفات العالميه المهتمة بالتعاون مع وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT مشيراً الى انه سيتم الاستغلال الاعلاني والاستثماري الامثل لكافة محطات BRT