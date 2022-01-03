وفد من مشايخ أهم القبائل السيناوية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

زار وفد من مشايخ أهم القبائل السيناوية، الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأحد، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة مع الأكاديمية الوطنية – التي تعد المرجع الأول لتأهيل القيادات في مصر- من أجل تدريب وتأهيل أبناء سيناء.

وقد تناول اللقاء تحديد اهم الاحتياجات التدريبية لأبناء سيناء من أجل العمل عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تصميم برامج مخصصة تتعامل مع واقع واحتياجات أبناء سيناء بما يجعل عملية التدريب والتأهيل تؤدي في النهاية إلى زيادة دور أبناء سيناء في عملية التنمية التي تجري حالياً على أرض مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات في الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة وبحث أوجه التعاون في تنفيذ برامج تدريبية جديدة خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت المركز الرئيس لتنمية قدرات وبناء الإنسان المصري، مشيدة بالبرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية على جميع المستويات، التي تتفق مع رؤية مصر 2030، وتدعم خطط الدولة المصرية في كل المجالات، مؤكدة أهمية إعداد الشباب للقيادة والتنفيذيين والقيادات الوسيطة من خلال برامج متميزة وشراكات مع أرقى بيوت الخبرة الدولية.

وأضافت "السعيد"، أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة بين الوزارة والأكاديمية، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة في ضوء الاحتياجات التدريبية، موضحة أن البرامج تهدف إلى تشجيع العاملين بشكل عام والشباب بشكل خاص للتعامل بمهارة مع القضايا المستحدثة، منها الاقتصاد الأخضر وقضايا تغير المناخ والقضية السكانية.