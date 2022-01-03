/670051/بيراميدز-الأولي-والأهلي-الثاني-تفاصيل-قرعة-كأس-الرابطة-للأندية-المصرية-المحترفة

تقام اليوم الاثنين، مراسم قرعة بطولة كأس الرابطة، برئاسة أحمد دياب، خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ترتيب كأس الرابطة الأندية كالأتي: الأهلي فى المجموعة الثانية من بطولة كاس الرابطة، بينما بيراميدز في المجموعة الثانية، و الزمالك المجموعة الثالثة.

جدول الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

11- إنبي 9 نقاط

12-الجونة 8 نقاط

13- فيوتشر 10 نقاط

14- مصر للمقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 6 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي نقطتان

18- إيسترن كومباني دون رصيد من النقاط.

نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.