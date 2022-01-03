/670053/علاء-قريطم-خطة-الحكومة-لسد-عجز-المدرسين-يعكس-حرصها-علي-حل-جذري-للازمة- الحالية

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن حل أزمة عجز المعلمين

أزمة عجز المعلمين

وأكد النائب علاء قريطم، ،في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،ان الحكومة تسعي لإيجاد حل جذري لأزمة عجز المدرسين على مستوى الجمهورية،مشيرا إلى أنه يتوقع حل هذه الأزمة تدريجياً بعد إجازة نصف العام الدراسي الجاري.

خطة الحكومة لسد عجز المعلمين

وقال قريطم أن استعراض رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخيرر؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.امر مباشر بحلحلة الأزمة بعد أن فجر البرلمان القضية وطالب بإيجاد حل على وجه السرعة. بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من عناصر الخبرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المعلم يعتبر محورا أساسيا في النهوض بالمنظومة التعليمية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بداية من تنمية قدرات المعلم والاهتمام بسد العجز في المدارس، لافتا إلى أنه بدلا من العمل بالحصة وفقا لقرار وزير التربية والتعليم من خلال فتح باب التطوع، سبق وأن تم عمل أكثر من مسابقة وامتحان أكثر من 36 ألف معلم وتم اختبارهم وأصبحوا جاهزين لسد العجز.

وتابع قريطم قائلاً " من الأولى الأخذ من هؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم اختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة،مطالبا الحكومة بالاهتمام بالمعلم واعطائه حقه الذي يليق به.