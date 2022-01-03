/670054/المحكمة-الادارية-العليا-ترفض-طعنيين-ممدوح-عباس-وهشام-حطب-ضد-مرتضي-منصور

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.

وتابع:” وكان هشام حطب ولجنته الاولمبية أصدروا هذا القرار في ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ بناء علي الشكاوى المقدمة من ممدوح عباس وعبد الله جورج وعمرو الجناينى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام وهشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق .

ووأصل:” و قد تضمنت شكوى هشام نصر أنه يطالب بشطب المستشار مرتضي منصور من الوسط الرياضي لانه اهان الكابتن حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد القيمة والقامة والغريب أن حسن مصطفي قام باتخاذ قرارا دوليا بإيقاف هشام نصر وعزله من رئاسة اتحاد كرة اليد بعد ذلك .

وأختتم:” وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدر حكما يوم ٣١ مايو ٢٠٢١ بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية ورفض الدعاوى المقدمة من ممدوح عباس وهشام حطب تأسيسا علي أن اللجنة الاولمبية هيئة رياضية من الهيئات الأربعة المنصوص عليها في قانون الرياضة ولا يجوز للجنة الأولمبية أو أعضائها توقيع أي عقوبة علي روؤساء الأندية أو الاتحادات الرياضية ولا وصاية للجنة الاولمبية او رئيسها علي رؤوساء الأندية و أن الجهة الوحيدة التى توقع هذه العقوبات هي الجمعيات العمومية للأندية و الاتحادات و أن قرار اللجنة الاولمبية مخالف لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ومخالف أيضا للميثاق الأولمبي .

الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على الدوري الموسم الماضي، بعدما تفوق على النادي الأهلي في الأسابيع الأخيرة وحقق فوز وتعادل في أخر 7 مباريات.

مرتضى منصور

وواصل "سعيد بعودة أيمن حفني لنادي الزمالك من أجل ختام المسيرة الرياضة له معنا وأتمنى أن يشارك خلال الفترة المقبلة، وأن محمد أوناجم عاد لمستواه من جديد ويقدم أداء رائع مؤخراً".

وزاد "طارق حامد ثروة كبيرة لمنتخب مصر وليس للزمالك فقط وهو أفضل لاعب خط وسط في أفريقيا، وأشرف بن شرقي لاعب مهندس وهو من أفضل لاعبي الزمالك وأنصحة بالتواجد مع الفريق، وغذا قام بالتوقيع لنادي آخر سنقوم بعمل حفل وداع له لأنه أسعد الجماهير كثيراً".

واختتم "سعيد بعودة محمد أبو جبل لحراسة الزمالك مع عواد والثنائي يمتلك خبرات كبيرة وجيدة للغاية، والأهم خلال الفترة المقبلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير".