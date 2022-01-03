تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. طائرة نقل عسكرية للسودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية

/670056/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-طائرة-نقل-عسكرية-للسودان-محملة-بكميات-كبيرة-من-المساعدات-الطبية-والغذائية

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان.

دوت الخليج

طيارة مساعدات تنطلق إلى جمهورية السودان

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات.

الأزمة السياسية في السودان

هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد قام بالإعلان مساء أمس، عن استقالته من منصبه.

جاء ذلك خلال كلمة متلفزه له قال فيها :“نلت شرف خدمة وطني لأكثر من عامين في واقع وعر المسالك.. الأزمة الكبرى في البلاد هي أزمة سياسية وتكاد أن تكون شاملة.. وهناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في السودان”.

وتشهد السودان فى الوقت الحالي العديد من الاضطربات السياسية، بين المكونات المشاركة المختلفة.

وتسعى مصر إلى تقديم كافة المساعدات إلى الدول العربية، خاصة خلال الأزمات التي تحدث بين الحين والآخر والتى تتصل بتقديم مساعدات انطلاقًا من واجبها الوطني تجاه الأمة العربية.