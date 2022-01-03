/670057/مصطفي-سالمان-قانون-العمل-الجديد-يهدف-لـ-بنـاء-علاقات-متوازنـة-بين-العامل-وصاحب-العمل

أكد النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديـد يلبي تطلعات الشعب المصرى في تحقيـق العدالة والتوازن بين العمـال وأصحاب العمـل، إضافة إلى أنه دافعـاً مهما ومشجعاً للاستثمار،من خلال بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بين طرفي العملية الإنتاجيـة، مما يضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مسـتقر، ينعكس علـى زيـادة الإنتـاج.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفي سالمان بشأن قانون العمل

قانون العمل الجديد

ووأضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجيدي للعمل الذي ياقش فى مجلس الشيوخ، يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفيمن خلال القضاء على الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وقال النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتماشي مع الدستور،و جـاء معالجـا للقصـور الـوارده بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقـم (۱۲) لسنة ٢٠٠٣مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العماليـة معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.