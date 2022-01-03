/670059/وزير-الاتصالات-يوافق-على-توصيل-خطوط-الفايبر-للحي-الاماراتى-جنوب-بورسعيد

وافق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، اليوم الإثنين، على البدء فى أعمال تركيب خط الفايبر الخاص بالتليفونات الأرضية و شبكة الانترنت بمنطقة محمد مهران بالحى الإماراتي، ومنطقة الرحاب بحي الضواحي، وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ومن جانبه وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي موافقته علي تركيب خطوط الفايبر لتلك المناطق السكنية، مُشيرًا إلى أنه تم البدء بالعمل من خلال شهرين داخل منطقة " محمد مهران "بحي الجنوب عبر الحفر وزرع وتركيب كابلات الخط الفيبر بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وزير الاتصالات بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة مستجدات العمل بعدد من المشروعات التي تشرف عليها الوزارة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أن العمل مازال مستمر في منطقة محمد مهران حتي يتم الانتهاء من المنطقة ، ثم توصيل كابلات الفايبر لباقي المناطق التى لم يتم توصيل كابلات الفايبر لها حتى الٱن.

وزير الاتصالات يوافق على توصيل خطوط الفايبر للحي الاماراتى جنوب بورسعيد

وأضاف اللواء عادل الغضبان، أن هناك منظومة إلكترونية مترابطة بالمحافظة منها: تطبيق الشاطئ، وتطبيق الإسكان، وبريد إلكتروني لكل موظف وحي وديوان ومديرية، وخدمات إلكترونية تفاعلية للمواطنين، وطرق إلكترونية للمدفوعات والمتحصلات.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة، فور وصوله الى المحافظة لبدء جولة تفقدية.

ويتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.