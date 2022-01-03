/670060/تشريعية-النواب-تناقش-طبل-هند-رشاد-لإنشاء-مكتب-شهر-عقاري-بناهيا

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها غدا الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن إنشاء مكتب للشهر العقاري بقرية ناهيا - مركز كرداسة - محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع تشريعية النواب غدا الثلاثاء

مكتب شهر عقاري بناهيا

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى، بشأن إنشاء مقر لمأمورية شهر عقاري وتوثيق خدمة لرابطة خريجي كليات الحقوق بأسيوط.

الجلسة العامة للبرلمان

هذا وتستأنف الجلسة العامة للبرلمان غدا الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدول أعمالها حيث تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

كما تناقش الجلسة أخذ الرأي النهائي عن عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحومة والنواب، حيث تناقش:

مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

2) مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. 3) مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

4) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

5) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

2. العضو أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.