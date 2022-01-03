/670063/أبطال-فيلم-معالي-ماما-يكشفون-عن-موعد-عرضه

استقرت أسرة فيلم معالي ماما من بطولة بشرى ومحمود الليثي على موعد عرض الفيلم بدور العرض السينمائية، والذي تم تصويره في الفترة الماضية، وفضل صناع العمل الابتعاد عن فترة الاحتفالات برأس السنة، ليكون للعمل فرصة أكبر للمشاهدة، واستمتاع الجمهور به.

دوت الخليج ينشر موعد عرض فيلم معالي ماما في السنيمات

أبطال فيلم معالي ماما

أعلن كلًا من بشرى، محمود الليثي ونور إيهاب أبطال عمل فيلم معالي ماما عن موعد عرض الفيلم بالسنيمات، وهو 2 فبراير الجاري، وهذا من خلال نشرهم لبوسترات الفيلم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ويشارك بشرى ومحمود الليثي البطولة سامي مغاوري، نور قدري، شيماء سيف، إيمان السيد وباقة من نوجوم الكوميديا.

كما يشارك أيضًا كل من نور إيهاب، سليم هاني الذين سبق وتلاقيا في مسلسل يوميات زوجة مفروسة جدًا، والمفاجأة أنضمام الطفل ياسين أمير ابن الفنانة الراحلة غنوة شقيقة المطربة أنغام. والفيلم من إخراج أحمد نور وتأليف نادر صلاح الدين.

أحداث فيلم معالي ماما

تدور أحداث فيلم معالي ماما حول دور الأم ومسؤلياتها في تربية أبناءها، وما تواجهه من صعوبات ومواقف طريفة، وكيف يتعامل المحيطون بهم مع هذه المواقف، كل هذا في إطار إجتماعي كوميدي .

بوسترات فيلم معالي ماما

يظهر أبطال العمل في البوسترات الترويجية بملابس البيت، والأم تحمل لابتوب وواحدة من أدوات المطبخ مما يشير للمسؤليات المتعددة الملقاه على كاهل السيدة أم الأولاد.

آخر أعمال أبطال الفيلم الإجتماعي معالي ماما

قدمت الفنانة بشرى في العديد من الأعمال الدرامية أقربها عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام الذي تم نشره عام 2018، ومسلسل القمر آخر الدنيا الذي قامت ببطولته، وتم عرضه في رمضان 2020.

أما عن محمود الليثي فقدم العديد من الأدوار الكوميدية في الدراما والسنيما، وتألق أيضًا في الأدوار الجدية، مثل دوره في مسلسل بين السما والأرض الذي شاهدناه ضمن السباق الرمضاني الماضي.

شاركت نور إيهاب أدوار عددًا من الأدوار المناسبة لها، وأعجبت الجمهور بأدائها البسيط، وكان آخرها مسلسل ضد الكسر مع الفنانة نيلي كريم في آخر موسم رمضاني.