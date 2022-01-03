/670066/وكيل-اتصالات-النواب-منتدي-شباب-العالم-حدث-فريد-يعكس-اهتمام-الدولة-بالشباب

قال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إنطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس اهتمام الدولة بمنظومة الشباب، لافتا أن المنتدي حدث فريد من نوعه باعتباره جسرا للتواصل بين شباب العالم أجمع.

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وأضاف منصور، في بيان له، أنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم وهو يحاول جاهدا إشراك الشباب في كل جميع الخطوات التنموية التي تتم، مؤكدا أن المنتدى هو خطوة فعالة لتبادل رؤي وأفكار الشباب في القضايا الهامة.

أحمد نشأت منصور: حلقة اتصال للشباب من مختلف الجنسيات

وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرا بمنظومة الشباب، وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دمجهم في المؤسسات التنفيذية.

وأشار وكيل اتصالات النواب انه المنتدى يمثل أيضا حلقة اتصال للشباب من مختلف الجنسيات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة حول قضايا الأمن الغذائي والبيئة، فضلا عن تمكين المرأة وغيرها من الموضوعات التي تمس الشباب.

الجدير بالذكر، أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام ٢٠١٩ مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.