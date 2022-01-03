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أجرى الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأطلع الدكتور مهندس عمرو طلعت على قاعات وفصول المدرسة، وكذلك معمل وزارة الاتصالات للتربية الخاصة الذي يدعم مناهج التربية الفكرية، ويساهم في تحفيز العصف الذهني للطلاب، والمجهز بأجهزة الحاسب الآلى وجهاز العرض الضوئي، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير تعليم ذوي الهمم.

وزير الاتصالات يتفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد في بورسعيد

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لعقد لقاء بين محافظ بورسعيد ووزير الاتصالات، ولتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بوزير الاتصالات، مثنيا على جهوده المثمرة بمحافظة بورسعيد والتى جاءت خلال تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، كأول محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.