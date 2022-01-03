«تم تدميره»..فراس سعيد يعلن تعافيه من فيرس كورونا

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كشف الفنان فراس سعد، أخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة، مؤكدا على تعافيه وانتصاؤه على الفيروس.

دوت الخليجيرصد تطورات الحالة الصحية للفنان فراس سعيد

وطمأن فراس سعيد جمهوره على صحته وكتبت معلنا انتصاره على الفيروس كاتبا: "سيداتي سادتي تم تدمير الفيروس".

أخر أعمال فراس سعد

يذكر أن آخر أعمال فراس سعيد كان مسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

حقيقة تجسيد دينا للسيدة زينب

وكانت أوضحت الفنانة دينا حقيقة تجسيدها لشخصية السيدة زينب التي أثارت الجدل منذ إعلانها عن مشاركتها في العمل، فقالت عبر فيسبوك: “زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.

كورونا يصيب عبير صبري

هذا وأثارت الفنانة عبير صبري الجدل ، بعدما أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوم»، إصابتها هي وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا.

وكتبت عبير صبري في منشورها: «كورونا ايجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض..ادعولنا ربنا يشفينا»..

وسرعان ما بدأت المواقع الإخبارية في تداول نبأ إصابتها بالفيروس، ولكن بعد المنشور بدقائق، قامت عبير صبري بحذفه من الموقع دون توضيح السبب، الأمر الذي تعجب له الجمهور متسائلا حول حقيقة إصابتها.