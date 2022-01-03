محافظ الغربية: 90 % نسبة إنجاز أعمال مشروعات «حياة كريمة» داخل قرية نهطاى

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتقدم نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قرية نهطاى والتى وصلت إلى 90 % فى عدد من المشروعات، موجها بسرعة انتهاء الأعمال طبقا للجدول الزمنى.





جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنهطاى، والذى يتم إنشائه بتكلفة 10 ملايين جنيه ووصلت نسب إنجازه إلى 94 % حيث تم نهو أعمال الحماية المدنية، استكمال تركيب السورنجا للواجهة الخلفية، تركيب رخام الأرضيات، أعمال الدهان الواجهة واستكمال أعمال الجيبسون بورد وسيراميك الأرضيات.



كما تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية البيطرية الذى تم إنجازه بنسبه 87 % بإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه، حيث يتم استكمال أعمال الدهانات الخارجية للواجهات والدهانات الداخلية للدور الأول واستكمال الحماية المدنية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير محطة السكة الحديد بنهطاى التى تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 2.8 مليون جنيه، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الرصيف ومده ليصبح بطول 221 متر ليستوعب جميع القطارات، كما تم رفع كفاءة أعمدة الإنارة، المسجد، مقاعد الجلوس.

واختتم المحافظ جولته فى نهطاى بتفقد (أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتى يتم إنشائها بتكلفة 27 مليون جنيه، مركز تنمية الأسرة والذى تم البدء فى إنشائه بتكلفة 3 ملايين جنيه، تبطين ترعة القائم بتكلفة 3.3 مليون جنيه ومدرسة طلبة السايح بتكلفة 1 مليون جنيه).



وتابع المحافظ جولته الصباحية بتفقد أعمال المبادرة بقرية الغريب، حيث تفقد أعمال (التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحى بزفتى بقرية الغريب، الوحدة الصحية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مجمع الخدمات الحكومية، كوبرى مسجد وصيف).

واختتمت الجولة بتفقد أعمال المبادرة بقرية تفهنا العزب، حيث تابع المحافظ تنفيذ الأعمال فى مدرسة تفهنا العزب الابتدائية، مركز الشباب، المعهد الأزهرى، إدخال الغاز، مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 749 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.