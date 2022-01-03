شيخ الأزهر يؤكد دعمه لشعوب القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، أن الأزهر لن يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم العلمى والثقافى والطبى والدعوى لشعوب القارة الإفريقية، انطلاقا من الدور التاريخى للأزهر فى دعم الأشقاء من أبناء القارة الإفريقية.





وأوصى الإمام الأكبر- خلال استقباله اليوم الأحد بمقر مشيخة الأزهر، السفير المصرى الجديد لدى تشاد السفير أسامة الهادى- بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين من دولة تشاد وتذليل العقبات التى تواجههم للالتحاق بالتعليم الأزهرى. من جانبه، أعرب السفير أسامة الهادى، عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، واطلاعه على جهود الأزهر الدعوية والعلمية والإغاثية لدولة تشاد، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التى تواجه طلاب تشاد للالتحاق للدراسة بالأزهر.

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