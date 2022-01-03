محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات بنها وطوخ وقليوب (صور)

جدة - نرمين السيد - وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمراكز ومدن بنها وطوخ وقليوب،مع ضرورة الالتزام بكل المواصفات والاشتراطات الفنية وتذليل العقبات والمشكلات، ولتسليمها فى الأوقات المتفق عليها حسب الجداول الزمنية لها.





وذكر بيان للمحافظة اليوم الإثنين، أن محافظ القليوبية استهل جولة له اليوم بتفقد أعمال تغطية ترعة الفلفلة المستجدة بقرية شبلنجة بمدينة بنها، والتى تبلغ تكلفتها 52 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 11%، ومن المقرر الانتهاء منها فى نوفمبر المقبل.



كما توجه الهجان إلى مدينة طوخ، لتفقد مشروعات فى قطاعات الصحة والصرف الصحى، والتى تمثلت فى تفقد مستشفى طوخ المركزى، حيث تابع نسبة التنفيذ، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.

واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع ومتابعة آخر تطورات الأعمال بالمستشفى، موجها بتحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية داخل محيط المستشفى وفقا لأعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى وجار البدء فى أعمال التشطيبات الواجهات وتركيب التكييف المركزى، وتركيب المصاعد.



وقال المحافظ إن مستشفى طوخ تشتمل على 16 عيادة خارجية، و90 سريرا داخليا، و21 سرير رعاية مركزة، و16 حضانة أطفال، و20 ماكينة غسيل كلوى، و6 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد، مشيرا إلى أن تكلفة المستشفى تبلغ 308 ملايين جنيه.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة المياه بطاقة 10 آلاف /م3 بتكلفة 150 مليون جنيه؛ لتصبح الطاقة الإجمالية 30 ألف /م3 وقد بلغت نسبة التنفيذ 70% ومقرر الانتهاء فى 30 مارس القادم.

كما تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5 آلاف إلى 10 آلاف متر3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 56%، وهى محطة تخدم عدة قرى وعزب تابعة لمركز ومدينة طوخ (كومبتين - كفر النخلة - منشأة العمار- كفر العمار- عزبة البابور- عزبة الكلايلة).



كما تفقد المحافظ توسعات محطة معالجة نامول (بطاقه 10 آلاف متر3/يوم بتكلفة 140 مليون جنيه)، وتبلغ نسبة التنفيذ 45%، وتخدم المحطة بعد أعمال التوسعة قرية (نامول - سنهرة - خلوة سنهرة - عرب الحصوة - كفر الحصافة - منصورة نامول - دندنا -شرق الطريق السريع - كفر حسن سعد).

وتابع الهجان الجولة بمتابعة أعمال تغطية ترعة قها بقرية سنديون التابعة لمركز ومدينة قليوب بتكلفة 33 مليون جنيه بطول 10 كيلومترات، وبلغت نسبة التنفيذ 49% والتى من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجارى، موجها بنقل نواتج التطوير والحفر بالمدفن الصحى بالعبور.

واختتم بمتابعة رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة بالطريق الزراعى أسفل الطريق الدائرى.