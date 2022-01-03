/670072/الإسكان-تستجيب-للنائبة-راجية-الفقى-بشأن-شكاوى-أصحاب-الوحدات-السكنية-بمشروع-دار-مصر-فى-مدينة6-إكتوبر

تلقت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ردًا من وزارة الإسكان بشأن شكاوى المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية بالعمارات الخلفية بمشروع دار مصر بمدينة 6إكتوبر.

وتضمن الرد الموجه للنائبة بأن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أفاد بأنه بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تبين أنه يتم تلافي كافة الملاحظات الخاصة بتشطيب الوحدات في حالة شكوى أي من المستفيدين”،كما تضمن أيضا بأنه بالنسبة للمياه فتم زيادة الضغوط بكامل المشروع وتعمل بشكل جيد ، أما بالنسبة للكهرباء فتم تسليم الأعمال لشركة جنوب الكهرباء ويتم التواصل معهم في حالة وجود أي شكوى” . دوت الخليج يرصد تقدم راجية الفقي بطلب بشأن مشروع دار مصر بمدينة 6 اكتوبر مشروع دار مصر فى مدينة اكتوبر وكانت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بطلب للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن الموافقة على تشكيل لجنة للتحقق من شكاوى السادة المخصص لهم وحدات سكنية بالعمارات الخلفية بمشروع دار مصر بمدينة 6 أكتوبر لسوء تشطيب الوحدات وعدم مطابقتها لمواصفات كراسة الشروط الذين قاموا بالحجز على أساسها وكذا مشكلة عدم وجود مياه شرب وعدم ثبات التيار الكهربائي وضيق الشارع الخلفي ووجود جبل خلفي قريب من العمارات المشار إليها، وذلك على النحو الوارد بالطلب.

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