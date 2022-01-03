/670075/النائب-حازم-الجندي-ينعى-وفاة-الإعلامي-ابراهيم-حجازي-ويقترح-اطلاق-إسمه-على-قاعة-لجنة-الشباب-بالشيوخ

اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إطلاق اسم الإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية صباح اليوم، على قاعة لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، باعتباره أول رئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج ونعى المهندس حازم الجندي، وفاة الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ ورائد الصحافة الرياضية في مصر، قائلا: "لقد فقدت مصراليوم شخصية وطنية محبة لوطنها" . وقدم الجندى، خالص التعازى لأسرة الفقيد ونقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام ومجلس الشيوخ، فى وفاة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الفقيد يمتلك تاريخاً حافلاً بالمواقف الوطنية التي شارك فيها، حيث كان أحد أبطال حرب أكتوبر وقضى عمره في معركة الدفاع عن الدولة، فتبنى طوال مسيرته الإعلامية قضية الوعي و التنوير وكشف الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور، مما أكسبه مصداقية كبيرة لدى الجميع، وأصبح علامة بارزة في المجال الإعلامي والإعلام الرياضي، ويعد أحد الرموز الوطنية والإعلامية التي يجب أن يقتدي بها شبابنا بوجه عام وشباب الإعلاميين بوجه خاص .

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