/670076/التأمينات-تعلن-زيادة-الحدين-الأدنى-والأقصى-لأجور-الاشتراكات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرارًا منذ قليل بشأن تحديد جديد للحد الأدنى والأقصى للأجور، والتى تصل لـ 1400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.

دوت الخليج

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراكات

هذا وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الاشتراك التأميني قد زاد أيضًا حتى وصل لـ 9400 جنيه بدلًا من 8100 جنيه.

قرار جديد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن الاشتراك التأميني

يأتي هذا القرار تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى ينص على تضمين آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والأقصى للأجور لأول مرة فى تاريخ الهيئة.

ووفقًا لما أشار إليه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، فإنه من الآثار المترتبة لتطبيق هذا القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيها.

هذا وفسر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أيضًا ما يتصل بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص وقرار المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين.