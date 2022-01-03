جولة تفقدية لوزير الاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية في جامعة بورسعيد «صور»

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أجرى الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، جولة تفقدية بموقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية المقام داخل كلية الهندسة جامعة بورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ؤافق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و محافظ بورسعيد خلال جولتهما الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بورسعيد، لتنمية مهارات طلاب الجامعة وشباب بورسعيد، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، وبما يسهم في إعداد كوادر رقمية قادرة على دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جولة تفقدية لوزير الاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية في جامعة بورسعيد

ومن جانبه أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى أنه يجرى إنشاء هذا المركز داخل جامعة بورسعيد للتسهيل على الشباب في الوصول إليه، وللاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بما يثري العملية التدريبية، ويصقل خبرات الشباب مع توفير الخبرات العملية لهم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف دكتور عمرو طلعت أن المركز يأتي استكمالًا لسلسلة من التعاون مع الجامعات لإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات على النحو الذي يحقق الانتشار والتنوع بين محافظات القناة والوجه البحري والوجه القبلي.

وكان الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد تفقدا ايضا مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لعقد لقاء بين محافظ بورسعيد ووزير الاتصالات، ولتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد.

جولة تفقدية لوزير الاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية في جامعة بورسعيد

رحب محافظ بورسعيد، بوزير الاتصالات، مثنيا على جهوده المثمرة بمحافظة بورسعيد والتى جاءت خلال تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، كأول محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة، ايضا افتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات.