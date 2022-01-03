/670078/النائب-محمد-سلطان-توطين-صناعة-الأجهزة-التعويضية-انتصار-جديد-لفئة-ذوي-الهمم
أشاد النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للموقف التنفيذي، بشأن إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، منوها أن الدولة المصرية، في الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي، عملت بشكل كبير على دعم فئة ذوي الإعاقة بشكل كبير، من أجل دمجهم في المجتمع.
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وأكد عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، في بيان له أن ربط المدينة الصناعية المخصصة لإنتاج الأجهزة التعويضية بأقسام في المستشفيات الكبرى، سينجم عنه إنتاج أجهزة تعويضية بمواصفات عالمية.
محمد سلطان: توطين صناعة الأجهزة التعويضية انتصار جديد لفئة ذوي الهمم
وتابع محمد سلطان، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالإنسان المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة، منوها أن الدولة المصرية أصبحت في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بفئة ذوي الهمم.
ولفت النائب محمد سلطان، أن هناك عدد من الإعاقات الحركية في مصر، وبالتالي توطين صناعة الأجهزة التعويضية، انتصار جديد لهذه الفئة وتأكيد لهم على أنهم كنز مثلما ذكر الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف.
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