/670079/الدوري-الألماني-محمد-صلاح-ثاني-أفضل-لاعبي-العالم-في-عام-2021

اجرت مجلة كيكر الألمانية استفتاء على أفضل لاعبي العالم، ومدرب ودوري، لعام 2021، من قبل اختيارات لاعبي الدوري الألماني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستفتت مجلة كيكر الألمانية 234 لاعبا في الدوري الألماني وكان في المركز الأول البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وحل الفرعون المصري محمد صلاح في المركز الثاني خلفاً لليفاندوفيسكي، بعد تأخره في ترتيب أفضل لاعبي العالم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، في المركز السابع.

بينما جاء ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين، والمتوج بالكرة الذهبية، في المركز الثالث.

أفضل مدرب بالعالم

واختار اللاعبون يورجن كلوب مدرب ليفربول كأفضل مدير فني خلال العام المنصرم.

وجاء بعده مواطنه الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي ثم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل بطولة دوري في العالم باختيار اللاعبين.

نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

تشيلسي يعود من بعيد

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.