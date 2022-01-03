الليلة..نيللي كريم ومايا دياب يفجران أسرار مثيرة في «بصراحة مع»

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تستعد النجمتان المتألقتان نيللي كريم، ومايا دياب، لتفجير تصريحات جريئة، وأسرار مثيرة في حياتهن الفنية والشخصية من خلال برنامج «بصراحة مع».

دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج بصراحة مع نيللي كريم ومايا دياب

وتنطلق حلقة نيللي كريم ومايا دياب ببرنامج «بصراحة مع»، اليوم الأحد الموافق 3 من شهر يناير في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة mbc 1.

نيللي كريم تبكي في البرومو الدعائى للعمل

و ظهرت الفنانة نيللى كريم منهارة من البكاء بعد حديثها عن والدها وقالت خلال البرومو الخاص بالحلقة :" كنت دائما أقول لو والدى كان موجودا فى حياتى كانت حاجات كثير اتغيرت”.

نيللي كريم بمسلسل «أحوال شخصية» رمضان 2022

من جانبه، تستعد الفنانة المتألقة نيللي كريم، كعادتها لخوض السباق الرمضاني 2022، من خلال تقديم مسلسل جديد، بعنوان «أحوال شخصية»، والذي تولى تألفه لأول مرة الإعلامي إبراهيم عيسى.

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث العمل دور موظفة بالشهر العقارى، تتعرض للعديد من المواقف والأزمات التي تعرضها للخطر، وتعيش في رحلة معاناة طويلة خلال أحداث العمل.

مسلسل نيللي كريم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

عرض مسلسل «الجسر» لـ نيللي كريم وعمرو سعد

و تستعد منصة netflix الإلكترونية، لعرض مسلسل جديد بعنوان «الجسر» والذي يخوض بطولته الفنانة المتألقة نيللي كريم، بجانب الفنان عمرو سعد لأول مرة.

ويعرض مسلسل «الجسر» على المنصة في نهاية ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

آخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.