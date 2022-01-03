نشوب حريق ببرج العطار بالأزهر.. فيديو

نشب حريق منذ قليل بإحدى الوحدات السكنية بشارع الأزهر بمنطقة وسط القاهرة دون الوصول إلى ضحايا حتى الآن.

دوت الخليج حريق بشارع الأزهر بوسط القاهرة ورصد موقع دوت الخليج، تصاعد ألسنة النار من حريق بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة شارع الأزهر، تحديدًا ببرج العطار، وتجمع المئات من المواطنين حول البناية من أجل المساعدة فى إطفاء الحريق المشتعل. وبسرعة اندفعت قوات الحماية المدنية لإطفاء الحريق المشتعل بإحدى الوحدات السكانية بشارع الأزهر بوسط القاهرة، وأيضًا قوات الشرطة المدنية. اقرأ أيضًا: ولم يصل إلينا حتى الآن أى تفاصيل متعلقة بأسباب وقوع الحريق، أو وقوع ضحايا لحظة الحريق أو إصابات.

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