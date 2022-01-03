/670087/وزير-الاتصالات-يفتتح-٣-مكاتب-للبريد-ببورسعيد-على-أنغام-السمسمية

افتتح الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، ٣ مكاتب بريد بمدينة بورفؤاد وهي قناة السويس و بورفؤاد و بورسعيد أول ، وذلك بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وقدمت فرقة "عجميات" للفنون الشعبية، بقيادة الفنان عمرو عجمي، عرض استعراضي على أنغام السمسمية بمشاركة مجموعة من الأطفال.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة تطوير البريد كونه أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية "مصر الرقمية" من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين، لافتًا أن خطة البريد المصري تشمل عدة محاور منها: تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، والتوسع في شبكة مكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية، وبناء قدرات العاملين على النحو الذي يؤهلهم لتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وزير الاتصالات يفتتح ٣ مكاتب للبريد ببورسعيد على أنغام السمسمية

وكان قد عقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بورسعيد.

وأجري عدة جولات تفقدية علي عدد من المشروعات جاء اولها لعدد من اظارات الديوان العام وزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددا من إدارات الديوان العام، برفقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و قيادات وزارء الاتصالات، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

وبدأت الجولة ، بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول المركز وهو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وسبل ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلوماتداخلية.

عقب ذلك تم تفقد بوابة التحول الرقمي ، حيث استمع المحافظ والوزير إلى شرح من مدير الإدارة حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمي داخل المحافظة، ، ومختلف القطاعات ببورسعيد ، و تطرق الشرح إلى ما يتعلق بخدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول (G2C)، والتي تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية.

وتابع الوزير والمحافظ سير العمل داخل مركز تدريب مركز شبكات معلومات المرافق ، وتعد أحدث الإدارات بالديوان العام ، حيث تم الاستماع لشرح تفصيلي عن كيفية وآليات عمل الإدارة وآخر التطورات بها.

وفي ختام الجولة التفقدية أشاد الدكتور عمرو طلعت بالإنجازات التي حققتها محافظة بورسعيد في مجال التحول الرقمي وخاصة من مجالات تقديم الخدمات للمواطنين، كما أشاد الوزير بالديوان العام للمحافظة والذي يجمع بين التطور في أسلوب العمل والإمكانات التكنولوجية الحديثة بالإضافة للكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى والتي تتمتع بالكفاءة والمهارة .

كما تفقد ايضا مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد ، ضمن خطة تطوير تعليم ذوى الهمم التابعة لوزارة الاتصالات.

وتفقد ايضا جولة تفقدية بموقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية المقام داخل كلية الهندسة جامعة بورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رافق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و محافظ بورسعيد خلال جولتهما الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بورسعيد، لتنمية مهارات طلاب الجامعة وشباب بورسعيد، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، وبما يسهم في إعداد كوادر رقمية قادرة على دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف دكتور عمرو طلعت أن المركز يأتي استكمالًا لسلسلة من التعاون مع الجامعات لإنشاء مراكز ابداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات على النحو الذي يحقق الانتشار والتنوع بين محافظات القناة والوجه البحري والوجه القبلي.