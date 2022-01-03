جدة - نرمين السيد - أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قرارا بتكليف سليمان العمارى بالعمل مديرا لمكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة شمال سيناء.





كما قررت وزيرة التجارة والصناعة تكليف آمال زيدان بالعمل مديرا لمكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسماعيلية. وكانت آمال زيدان تشغل منصب مدير مكتب الجهاز بشمال سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين مديرين جديدين لمكتبى «تنمية المشروعات» بشمال سيناء والإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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