محافظ دمياط: تنفيذ 421 مشروعا خدميا بقرى كفر سعد ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأضافت عوض فى بيان اليوم الإثنين، أن تلك المشروعات يستفيد منها 243 ألف نسمة تشمل 28 مشروعا فى مجال الصرف الصحى، 32 مشروعا بمجال المياه، 76 مشروعا بمجال الأبنية التعليمية، و24 مجمعا خدميا للخدمات الحكومية والزراعية.

وأوضحت محافظ دمياط أن المشروعات شملت أيضا 28 مشروعا بالموارد المائية، 22 مشروعا بمجال الشباب والرياضة، 28 مشروعا للكهرباء و28 مشروعا بمجال الغاز، بالإضافة إلى 28 مشروعا بمجال الاتصالات و36 مشروعا بمجال الصحة و63 مشروعا بمجال الحماية المدنية و28 مشروعا بمجال الرصف.

وأشارت إلى أنه يتم رفع كفاءة الوحدات الاجتماعية بكل من كفر سعد البلد، كفر الغاب، والوسطانى وكفر شحاته، بالإضافة لمركزين لتنمية الأسرة والطفولة وإنشاء وحدة محلية بقرية ميت أبوغالب.