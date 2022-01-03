خطة الحكومة لسد عجز المعلمين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشدد مدبولى فى اجتماع مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، على تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها فى المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وبحسب تصريحات لـ الدكتور طارق شوقى، فقد وصل عدد الطلاب هذا العام لـ 25 مليون ونصف المليون، بينما وصل عدد المعلمين الموجودين فى الخدمة حاليا 960 ألف، فيما توجد أكبر نسبة عجز فى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

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