محافظ الشرقية: «مشروعك» يقدم قروضا بـ2.7 مليار جنيه لتمويل 17.1 ألف مشروع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) قدم قروضا للشباب بقيمة مليارى و729 مليونا و656 ألف جنيه لتمويل 17 ألفا و173 مشروعا متنوعا لتوفير 51 ألفا و524 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





وأضاف غراب فى بيان اليوم الإثنين، أن برنامج (مشروعك) يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل كافة العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح أن مركز ومدينة الزقازيق يحتل المركز الأول فى منح القروض للشباب، حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 290 مليونا و296 ألفا و400 جنيه لتمويل 2483 مشروعا، يليه مركز الحسينية بإجمالى قروض قدرها 295 مليونا و529 ألفا و250 جنيها لتمويل 775 مشروعا، ثم مركز بلبيس بإجمالى قروض 328 مليونا و800 ألف و419 جنيها لتمويل 2398 مشروعا.

من جهته.. قال العربى الشبراوى مدير (مشروعك) بالمحافظة إن المشروعات التى تم تنفيذها تشمل محطات تموين وقود، ومصانع للأعلاف، والأسمدة العضوية والملابس، والصناعات الكهربائية وتجارة الحبوب والسيراميك والمفروشات، وورشة موبيليا، وتجارة حبوب ومستلزمات طبية.